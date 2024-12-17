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Загроза захоплення Торецька залишається: в ОТУ "Луганськ" пояснили важливість міста

Вівторок 17 грудня 2024 09:25
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Загроза захоплення Торецька залишається: в ОТУ "Луганськ" пояснили важливість міста Ілюстративне фото: в ЗСУ розповіли про ситуацію у Торецьку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Торецьк Донецької області є важливою точкою для російських окупантів. Загроза захоплення міста ворогом залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) військ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.

"Так, звісно залишається (загроза захоплення міста, - ред.). Оскільки ворог не припиняє своїх штурмових дій. Торецьк для них важлива точка. Це місто для них важливе з медійної й скоріше психологічної точки зору. І досі там точаться важкі міські бої. Це один із найважчих типів бою у військовій практиці. Тому що військовослужбовці мають бути уважними, постійно знаходитися в напрузі", - заявила Бобовнікова.

Речниця ОТУ "Луганськ" додала, що наразі росіяни втрачають у місті велику кількість особового складу, оскільки закидують позиції Сил оборони "м'ясом", щоб спробувати прорвати оборону.

Ситуація у Торецьку

Наприкінці вересня росіяни зайшли на територію Торецька. З того часу у місті тривають вуличні бої. Пізніше в ОТУ "Луганськ" розповіли, що ворог контролює східну частину населеного пункту, а в інших частинах - точаться бої.

В середині грудня Інститут вивчення війни (ISW) заявив про просування окупантів під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

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