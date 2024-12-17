Загроза захоплення Торецька залишається: в ОТУ "Луганськ" пояснили важливість міста
Торецьк Донецької області є важливою точкою для російських окупантів. Загроза захоплення міста ворогом залишається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю оперативно-тактичного угруповання (ОТУ) військ "Луганськ" Анастасію Бобовнікову в ефірі телемарафону.
"Так, звісно залишається (загроза захоплення міста, - ред.). Оскільки ворог не припиняє своїх штурмових дій. Торецьк для них важлива точка. Це місто для них важливе з медійної й скоріше психологічної точки зору. І досі там точаться важкі міські бої. Це один із найважчих типів бою у військовій практиці. Тому що військовослужбовці мають бути уважними, постійно знаходитися в напрузі", - заявила Бобовнікова.
Речниця ОТУ "Луганськ" додала, що наразі росіяни втрачають у місті велику кількість особового складу, оскільки закидують позиції Сил оборони "м'ясом", щоб спробувати прорвати оборону.
Ситуація у Торецьку
Наприкінці вересня росіяни зайшли на територію Торецька. З того часу у місті тривають вуличні бої. Пізніше в ОТУ "Луганськ" розповіли, що ворог контролює східну частину населеного пункту, а в інших частинах - точаться бої.
В середині грудня Інститут вивчення війни (ISW) заявив про просування окупантів під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром.
Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.
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