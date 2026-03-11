Росія може відправити війська до Ірану, - Зеленський
Росія активно допомагає Ірану у війні зі США та Ізраїлем, і може надіслати туди свої війська.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.
"Росія почала підтримувати іранський режим дронами. Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі?", - сказав Зеленський.
Він підкреслив, що головне питання нині - яка країна першою може надіслати війська на підтримку іранського режиму.
"Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані - Росія може надіслати туди війська", - зазначив президент.
Роль Росії у конфлікті на Близькому Сході
Нагадаємо, роль Росії у конфліктах на Близькому Сході та в Європі стає дедалі активнішою. Зокрема, британська розвідка розслідує можливий "слід Кремля" в інциденті з дронами, що атакували британську авіаносну групу.
При цьому Москва заявила, що РФ не є "нейтральною стороною" і підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.
Тим часом в Ірані офіційно підтвердили тісне партнерство з Росією та відкинули можливість перемир'я з Ізраїлем.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України, Москва для атак по країні використовувала дрони з іранськими деталями. Тепер же Іран отримує російські комплектуючі, що дає змогу Тегерану атакувати інші країни Близького Сходу і бази США.