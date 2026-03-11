ua en ru
Ср, 11 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Росія може відправити війська до Ірану, - Зеленський

10:16 11.03.2026 Ср
2 хв
Москва вже підтримує Тегеран дронами та ППО
aimg Тетяна Степанова
Росія може відправити війська до Ірану, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Росія активно допомагає Ірану у війні зі США та Ізраїлем, і може надіслати туди свої війська.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

"Росія почала підтримувати іранський режим дронами. Вона, безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі?", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що головне питання нині - яка країна першою може надіслати війська на підтримку іранського режиму.

"Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які зараз розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані - Росія може надіслати туди війська", - зазначив президент.

Роль Росії у конфлікті на Близькому Сході

Нагадаємо, роль Росії у конфліктах на Близькому Сході та в Європі стає дедалі активнішою. Зокрема, британська розвідка розслідує можливий "слід Кремля" в інциденті з дронами, що атакували британську авіаносну групу.

При цьому Москва заявила, що РФ не є "нейтральною стороною" і підтримує Іран у конфлікті з Ізраїлем та вважає дії західних країн у цій ситуації несправедливими.

Тим часом в Ірані офіційно підтвердили тісне партнерство з Росією та відкинули можливість перемир'я з Ізраїлем.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що на початку повномасштабної війни Росії проти України, Москва для атак по країні використовувала дрони з іранськими деталями. Тепер же Іран отримує російські комплектуючі, що дає змогу Тегерану атакувати інші країни Близького Сходу і бази США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Іран Близький Схід
Новини
Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський
Україна тепер має "карти", це зрозуміли всі, - Зеленський
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком