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Угроза захвата Торецка остается: в ОТГ "Луганск" объяснили важность города

Вторник 17 декабря 2024 09:25
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Угроза захвата Торецка остается: в ОТГ "Луганск" объяснили важность города Иллюстративное фото: в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Торецк Донецкой области является важной точкой для российских оккупантов. Угроза захвата города врагом остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря оперативно-тактической группировки (ОТГ) войск "Луганск" Анастасию Бобовникову в эфире телемарафона.

"Да, конечно остается (угроза захвата города, - ред.). Поскольку враг не прекращает своих штурмовых действий. Торецк для них важная точка. Этот город для них важен с медийной и скорее психологической точки зрения. И до сих пор там идут тяжелые городские бои. Это один из самых тяжелых типов боя в военной практике. Потому что военнослужащие должны быть внимательными, постоянно находиться в напряжении", - заявила Бобовникова.

Спикер ОТГ "Луганск" добавила, что сейчас россияне теряют в городе большое количество личного состава, поскольку забрасывают позиции Сил обороны "мясом", чтобы попытаться прорвать оборону.

Ситуация в Торецке

В конце сентября россияне зашли на территорию Торецка. С тех пор в городе продолжаются уличные бои. Позже в ОТГ "Луганск" рассказали, что враг контролирует восточную часть населенного пункта, а в других частях - идут бои.

В середине декабря Институт изучения войны (ISW) заявил о продвижении оккупантов под Северском, Торецком, Покровском и Угледаром.

Более подробно о ситуации вокруг города - в материале РБК-Украина.

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