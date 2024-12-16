Ворог просунувся під Сіверськом і Торецьком, Покровськом і Вугледаром: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів під Сіверськом, Торецьком, Покровськом і Вугледаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ 15 грудня продовжили наступальні операції в районі головного "українського плацдарму" в Курській області, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися в районі Черкаського Поріччя (на північ від Суджі) та від Плехове в напрямку Куриловки (обидва на південь від Суджі), але в ISW не знайшли підтвердження.

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 15 грудня повідомило, що 14 грудня внаслідок вибуху було зруйновано залізничну колію, яка забезпечує матеріально-технічне забезпечення військ РФ поблизу річки Свіяга поблизу Ульяновського моторного заводу в місті Ульяновськ.

Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров 15 грудня заявив, що війська РФ збили два українських безпілотники над Грозним, і що третій безпілотник упав на базу чеченського ОМОН "Ахмат-Грозний" у Грозному.

На кадрах, опублікованих 15 грудня, нібито видно, як безпілотники атакують Грозний.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 14 і 15 грудня вели наступальні операції на півночі Харківської області в районі Високої Яруги і Липців, Вовчанська і Тихого, але не просунулися.

15 грудня російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Глибокого.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти 15 грудня продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

15 грудня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ захопили Дворічну (на північ від Куп'янська), просунулися на південь від Дворічної вздовж правого берега р. Оскіл, наступали на західний берег річки та на північ від Зеленого Гаю, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

15 грудня російський блогер заявив, що війська РФ відійшли зі свого плацдарму на західному березі річки Оскіл поблизу Новомлинська, але утримують плацдарм біля Масютівки (на північ від Куп'янська та на південний схід від Дворічної).

Російські загарбники продовжували атакувати поблизу Загризового, біля Лозової, Першотравневого, Зеленого Гаю, Копанки, Надії, Греківки, Новосергіївки, Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Макіївки і Тернів 14 і 15 грудня.

Командир українського батальйону, який діяв на Куп'янському напрямку, 15 грудня заявив, що окупанти спрямовують усі свої сили в цьому районі на відкидання ЗСУ зі лівого берега р. Оскіл.

Командир батальйону додав, що росіяни ведуть інтенсивні штурми, які призводять до великих втрат.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ здійснили механізований штурм на Сіверському напрямку чисельністю приблизно батальйон після нещодавньої зміни командування російських сил, що діють поблизу Сіверська.

Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова 14 грудня заявила, що окупанти в ході нещодавнього штурму на Сіверському напрямку задіяли понад 100 одиниць техніки. Вона зазначила, що 13 грудня на цьому напрямку відбулося 55 бойових зіткнень, що є значним збільшенням темп на цій ділянці фронту.

Російські загарбники продовжували наступальні операції в самому Часовому Яру та на південь від цього міста поблизу Ступочок 14 і 15 грудня, але не просунулися.

Війська РФ нещодавно просунулися в Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що окупанти просунулися на захід уздовж вулиці Володіна в західній частині міста.

14 і 15 грудня російські загарбники продовжували штурм у самому Торецьку та біля Щербинівки.

Пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакують поблизу породних відвалів на шахті "Центральна" в центрі Торецька, і що породні відвали є "сірими зонами".

Блогер також стверджував, що путінські війська намагаються знайти укриття та зміцнити позиції у зруйнованих будівлях у межах Торецька.

Офіцер української бригади, що діяла на Торецькому напрямку, повідомив, що співвідношення втрат між українськими та російськими силами становить щонайменше 1 до 15.

Офіцер ЗСУ також розповів, що окупанти покладаються на всюдиходи (квадроцикли) та іншу легку техніку при переміщенні в межах Торецька, але використовують важку техніку на околицях.

Війська РФ нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, свідчать, що загарбники просунулися на схід від Українки (на південь від Покровська та на захід від Селидового).

Український військовий оглядач Машовець і Міністерство оборони Великої Британії 15 грудня заявили, що росіяни окупували Шевченко (на південь від Покровська).

Пов'язаний з Кремлем російський блогер стверджував, що точна конфігурація лінії фронту в селі Шевченко незрозуміла, а інше російське джерело стверджувало, що війська РФ відступили до району на північ від Шевченка після того, як українські війська прорвались у село.

15 грудня в Міноборони РФ заявили про захоплення села Пушкіне (на південь від Покровська та на захід від Селидового), але в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт станом на 13 грудня.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися до околиць Піщаного (на південний захід від Покровська та на північний захід від Шевченка), але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ вели наступальні дії в районі Миролюбівки та Променя, біля Лисівки та Сухого Яру, коло Даченське, Зеленого, Нового Труду, Шевченка, Новооленівки, Петрівки, Піщаного, Новотроїцького та Українки 14 і 15 грудня.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу села Шевченко.

15 грудня війська РФ продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Російський блогер стверджував, що путінські війська просунулися до вулиці Мечникова в Кураховому, але в ISW не знайшли підтвердження.

14 і 15 грудня російські окупанти наступали біля самого Курахове, в районі Старих Тернів, Сонцівки та Зорі.

Російське джерело стверджує, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували із застосуванням бронетехніки у Кураховому.

Виконувач обов'язки речника української бригади, яка діє на Курахівському напрямку, заявив, що ворог атакує як вдень, так і вночі, і частіше веде піхотний штурм, ніж механізований штурм великими колонами.

Речник іншої бригади ЗСУ, яка діє на Курахівському напрямку, заявив, що останнім часом кількість російських штурмів зменшилася до 2-3 на день під час негоди, але росіяни відразу збільшили свої штурми до 7-8 на день, як тільки ґрунт замерз.

Речник зазначив, що окупанти зазвичай використовують від 3 до 7 машин у механізованих колонах і спочатку розміщують танк, потім БМП, а потім менше БТРів.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Вугледара. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 грудня, показують, що окупанти просунулися через поля на північний захід від Успенівки і через трасу О0515 Курахове - Велика Новосілка.

В Міноборони РФ заявляли про захоплення села Веселий Гай (на північ від Вугледара), але в ISW оцінюють, що росіяни окупували цей населений пункт станом на 13 грудня.

Російські джерела стверджували, що путінські війська захопили та проводять зачистку на північ від Вугледара в Успенівці та Ганнівці.

Російський блогер стверджував, що війська РФ прорвалися через лівий берег річки Сухі Яли до Зеленівки, і приблизно за 4 кілометрах від Костянтинополя, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви та наразі оцінюють, що росіяни просунулися приблизно на 7,4 кілометра від Костянтинополя.

Війська РФ продовжували атаки поблизу Єлизаветівки, Успенівки, Ганнівки, Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ял, Розлива та Зеленівки 14 і 15 грудня.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ також контратакували поблизу Костянтинопольського.

15 грудня російські окупанти продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що путінські війська перетнули річку Мокрі Яли на захід від Благодатного та просунулися на південь від Великої Новосілки в межах 1,5 км від траси O0510 Велика Новосілка - Гуляйполе.

Проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень і бачили геолокаційні докази лише того, що окупанти на південь від Великої Новосілки знаходяться приблизно в 3,5 км від шосе.

Російські блогери стверджували, що морська піхота РФ начебто просунулася в південному та центральному районі Нового Комару, та відбила українську контратаку поблизу населеного пункту.

Війська РФ вели наступальні дії біля самої Великої Новосілки, коло Роздольного, Нових Комарів, Благодатного, Сторожевого, Макарівки, Нескучного, Новодарівки, Новополя та Новосілки 14 і 15 грудня.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ контратакують поблизу Новоочеретуватого та Нового Комара.

Російське джерело стверджувало, що війська РФ розміщують танки з металевим захистом і системами радіоелектронної боротьби (РЕБ) попереду своїх механізованих колон, і що колони відступають після того, як ЗСУ завдають удару по передовій машині.

Російські блогери стверджували, що путінські війська знищили переправу через річку Мокрі Яли поблизу Новочертуватого плануючою бомбою ФАБ.

"Південна вісь"

15 грудня українські та російські джерела ISW не повідомляли про бої на заході Запорізької області.

15 грудня українські джерела опублікували кадри, як 14 грудня поблизу окупованого Токмака палає російський потяг з паливом для загарбників.

Українські джерела повідомили, що диверсійно-розвідувальна група заклала вибухівку на залізничній колії, щоб знерухомити потяг, перш ніж ЗСУ знищили потяг з системи HIMARS.

Російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку в Херсонській області 14 і 15 грудня, але не просунулися.

Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що 14 грудня на півдні України ЗСУ знищили російський ЗРК "Тор" і РЛС "Терек".

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 15 грудня поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 214 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що найбільша кількість ворожих штурмів була зафіксована на Сіверському, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.