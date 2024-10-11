У ЗСУ роз'яснили заяву Торецької МВА про окупацію більше половини міста

Росіяни контролюють лише східну частину Торецька Донецької області. В інших частинах міста станом на зараз точаться бої.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявила речник ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

Вона наголосила, що ситуація у Торецьку складна. Міські бої проходять важко та нестабільно. При цьому українським захисникам, незважаючи на перевагу ворога у кількості, вдається стримувати наступ.

За словами Бобовнікової, росіяни постійно поповнюють живу силу на передових позиціях.

Спікер ОТУ "Луганськ" також прокоментувала заяву начальника Торецької міської військової адміністрації Василя Чинчика про те, що ЗСУ контролюють 40-50% Торецька, а решта населеного пункту "під окупацією".

Як підкреслила Бобовнікова, необхідно розділяти поняття "під контролем ЗСУ" та "окупована територія".

"Навіть якщо ви подивитеся на карту DeepState, там можна побачити два кольори. Червоний - там, де наших військових вже немає, сірий - там, де ведуться бої. Ви можете побачити, що червоним позначена лише східна частина міста - вулиця Центральна та кілька вулиць на південь від вулиці Центральної. А на решті території точаться бої", - пояснила вона.

Фото: Торецьк на карті DeepState (скриншот)

Бобовнікова уточнила, що росіяни намагаються штурмувати малими групами, а також руйнують Торецьк. Там майже не залишилося вцілілих будівель.

"Тактика їх незмінна. Вони стирають місто артилерією. Ми це вже бачили в інших містечках Донбасу. І після цього штурмують малими групами. Тобто, такими маленькими ударами намагаються знайти слабкі місця в нашій обороні", - звернула увагу спікер ОТУ "Луганськ" .