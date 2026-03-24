ЗАЕС втратила зв'язок з основною лінією живлення: МАГАТЕ просить про перемир'я

15:52 24.03.2026 Вт
2 хв
Гроссі почав переговори з Україною та РФ щодо "режиму тиші" для ремонту
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)

Сьогодні, 24 березня, Запорізька АЕС втратила зв'язок з лінією електропередачі "Дніпровська" напругою 750 кВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МАГАТЕ.

Станом на зараз найбільша атомна станція Європи тримається лише на одній резервній лінії для зовнішнього електропостачання.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про початок переговорів з Україною та РФ щодо встановлення локального перемир'я, щоб забезпечити можливість ремонту пошкодженої лінії електропередачі.

Ситуація на ЗАЕС

Нагадаємо, на початку березня після ремонту відновили роботу високовольтної лінії 330 кВ "Феросплавна-1" до Запорізької АЕС. Вона була відключена протягом 23 днів.

Зазначимо, Росія давно намагається приєднати ЗАЕС до своєї мережі. Нещодавно виконувач обов'язків керівника Верхньо-Донського управління Ростехнагляду Андрій Тюрін відвідав станцію, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" на ній.

Крім того, країна-агресорка наполягає, щоб електроенергію, яку вироблятиме тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція, Україна і Росія розділили між собою.

На початку лютого РФ відхилила пропозицію США в рамках мирної угоди щодо повного контролю Вашингтону над ЗАЕС. Це надало б США право розподіляти енергію між Україною та країною-агресоркою.

Раніше, наприкінці грудня, Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню в районі ЗАЕС, що дало змогу розпочати відновлення пошкодженої лінії електропередач.

