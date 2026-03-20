Україна посилює енергосистему: допомога надійшла від МАГАТЕ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про надходження в країну спеціального обладнання від МАГАТЕ для енергетиків Миколаївської області, яке дасть змогу оперативно виявляти аварії та підвищити стійкість енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Міністерства закордонних справ (МЗС).

Нова допомога для енергетиків

У четвер, 19 березня, Україна отримала чергову партію енергетичного обладнання, призначеного для відновлення інфраструктури після атак.

Поставка була здійснена Міжнародним агентством з атомної енергії для АТ "Миколаївобленерго".

Для чого призначене обладнання

Передані системи орієнтовані на підвищення надійності та безпеки енергопостачання.

Вони дають змогу своєчасно фіксувати перевантаження в мережі, швидше виявляти пошкодження та ефективніше локалізувати аварійні ситуації.

Комплектація була сформована з урахуванням поточних потреб українського оператора.

Значення міжнародної підтримки

За словами глави МЗС Андрія Сибіги, Україна висловлює подяку МАГАТЕ та державі-донору, яка профінансувала поставку.

Він зазначив, що така практична допомога відіграє важливу роль у зміцненні стійкості енергетичної системи на тлі постійних атак на критичну інфраструктуру.

Відновлення енергосистеми

Міністр також підкреслив, що Україна високо цінує підтримку міжнародних партнерів, яка сприяє відновленню енергосистеми, захисту населення та забезпеченню стабільної роботи ключових об'єктів.

Посилення стійкості регіонів

Отримане обладнання дасть змогу енергетикам Миколаївської області швидше реагувати на аварійні ситуації та мінімізувати наслідки пошкоджень.

Це особливо важливо в умовах підвищеного навантаження і регулярних загроз для інфраструктури.