ЗАЕС вийшла з блекауту, а компанії Китаю припиняють закупівлю нафти РФ: новини за 23 жовтня

Запорізька АЕС вийшла з десятого і найдовшого блекауту

Живлення Запорізької АЕС відновлено. Це дало змогу вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.

"Після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна". Увесь цей час безпеку найбільшої в Європі атомної станції підтримували винятково за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів", - розповіла міністр енергетики Світлана Гринчук.

У Китаї компанії призупинили закупівлі російської нафти після санкцій США, - Reuters

Китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти після масштабних санкцій США проти "Роснефти" і "Лукойла".

Китайські заводи купують від 500 тисяч барелів нафти на день.

ЄС затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії: що під ударом

Європейський Союз затвердив новий пакет санкцій, спрямований проти "тіньового флоту" Росії та імпорту скрапленого природного газу.

За словами глави дипломатії ЄС Кайї Каллас, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

Припинення вогню можливе: Зеленський пояснив, що для цього треба

Україна готова до переговорів у будь-якому форматі. Пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру, а для цього необхідно посилити тиск на агресора, зазначив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив, що ключове значення мають умови переговорів: пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру.

"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет

Україна все ще може отримати далекобійні ракети Tomahawk. Кожен день приносить нову допомогу, розповів президент Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що головні результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня - це нові санкції проти російської енергетики та перенесення зустрічі американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті без України.