Припинення вогню можливе: Зеленський пояснив, що для цього треба
Україна готова до перемовин у будь-якому форматі. Пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру, а для цього необхідно посилити тиск на агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Сісфаєр" можливий, я думаю, кожен з нас хоче "сісфаєру", але потрібно більше тиску на Росію для "сісфаєру", - зазначив Зеленський.
Він зазначив, що Україна готова до переговорів щодо "сісфаєру" у будь-якому форматі. При цьому ключове значення, за словами Зеленського, мають умови перемовин: пріоритетом залишається досягнення справедливого та довготривалого миру.
"Важливе значення перемовин - нам потрібен справедливий і довготривалий мир", - підкреслив він.
Заклик Трампа до завершення війни
Зазначимо, що у п'ятницю, 17 жовтня, американський президент Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським.
Важливо зазначити, що лише за день до цього у президента США були переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
РБК-Україна писало, що відразу після зустрічі із Зеленським Трамп закликав Україну і РФ зупинитися на поточних позиціях на фронті. Ба більше, він також наголосив, що обидві сторони можуть оголосити про свою перемогу.
Тим часом, як і очікувалось, країна-агресор Росія вже відкинула таку пропозицію Трампа. За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, Москва не хоче перемир'я.
Варто додати, що вчора, 22 жовтня Зеленський розповів деталі європейського мирного плану для України.