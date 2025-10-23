ua en ru
Запорізька АЕС вийшла з десятого і найдовшого блекауту

Україна, Четвер 23 жовтня 2025 11:06
UA EN RU
Запорізька АЕС вийшла з десятого і найдовшого блекауту Фото: Запорізька АЕС знову заживлена (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Живлення Запорізької АЕС відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.

Про це заявила міністр енергетики Світлани Гринчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву.

Гринчук розповіла, що енергетики відновили живлення тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, що дозволило вивести її з режиму повного - десятого за час повномасштабного вторгнення - блекауту, в якому станція перебувала протягом останнього місяця.

"Після завершення ремонту лінії 750 кВ "Дніпровська" триває ремонт лінії 330 кВ "Феросплавна". Весь цей час безпека найбільшої в Європі атомної станції підтримувалася виключно за рахунок роботи аварійних дизель-генераторів, що створювало безпрецедентну загрозу ядерній та радіаційній безпеці не лише України, а й усього європейського континенту", - зазначила міністр.

Як відомо, причиною знеструмлення Запорізької АЕС стали систематичні обстріли та пошкодження ліній електропередач з боку російських окупаційних військ.

Від початку повномасштабного вторгнення українські енергетики вже 42 рази відновлювали лінії живлення станції.

Міністр наголосила, що єдиним шляхом до гарантування довгострокової ядерної безпеки є деокупація, демілітаризація Запорізької АЕС та повернення її під повний законний контроль українського оператора - НАЕК "Енергоатом".

"Вдячна кожному енергетику, МАГАТЕ та всім нашим міжнародним партнерам за їхню непохитну підтримку та зусилля, спрямовані на гарантування ядерної безпеки", - додала вона.

Блекаут на ЗАЕС

Нагадаємо, що 23 вересня "Енергоатом" повідомив про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

За даними компанії, російські окупанти навмисно не підключають станцію до енергосистеми України, а от єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.

Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Експерти попередили, що така ситуація створює серйозну загрозу ядерній безпеці, адже зовнішнє живлення необхідне для охолодження реакторів.

Чи можлива ядерна катастрофа на ЗАЕС і чи може зарадити МАГАТЕ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

