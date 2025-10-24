ЗАЭС вышла из блэкаута, а компании Китая прекращают закупку нефти РФ: новости за 23 октября

Запорожская АЭС вышла из десятого и самого длинного блэкаута

Питание Запорожской АЭС восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

"После завершения ремонта линии 750 кВ "Днепровская" продолжается ремонт линии 330 кВ "Ферросплавная". Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов", - рассказала министр энергетики Светлана Гринчук.

В Китае компании приостановили закупки российской нефти после санкций США, - Reuters

Китайские государственные нефтяные компании приостановили морские закупки российской нефти после масштабных санкций США против "Роснефти" и "Лукойла".

Китайские заводы покупают от 500 тысяч баррелей нефти в день.

ЕС утвердил 19-й пакет санкций против России: что под ударом

Европейский Союз утвердил новый пакет санкций, направленный против "теневого флота" России и импорта сжиженного природного газа.

По словам главы дипломатии ЕС Кайи Каллас, ЕС ограничивает передвижения российских дипломатов, чтобы противостоять попыткам дестабилизации.

Прекращение огня возможно: Зеленский объяснил, что для этого надо

Украина готова к переговорам в любом формате. Приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира, а для этого необходимо усилить давление на агрессора, отметил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что ключевое значение имеют условия переговоров: приоритетом остается достижение справедливого и долговременного мира.

"Возможно, завтра будут Tomahawk": Зеленский не исключает передачу ракет

Украина все еще может получить дальнобойные ракеты Tomahawk. Каждый день приносит новую помощь, рассказал президент Владимир Зеленский.

Президент отметил, что главные результаты его встречи с президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе - это новые санкции против российской энергетики и перенос встречи американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште без Украины.