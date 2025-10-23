"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет
Україна все ще може отримати далекобійні ракети Tomahawk. Кожен день приносить нову допомогу.
Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.
Президент зазначив, що головні результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня - це нові санкції проти російської енергетики та перенесення зустрічі американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті без України.
"У нас поки що немає Tomahawk... Побачимо, кожен день приносить щось. Не знаю, може, завтра будуть "Томагавки" у нас", - припустив Зеленський.
Tomahawk для України
Нагадаємо, питання передачі Україні далекобійних американських ракет Tomahawk стало більш актуальним протягом останнього місяця. Зокрема, постачання таких ракет було однією з основних тем переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 17 жовтня.
Під час зустрічі глава української держави запропонував Трампу почати постачання Tomahawk в обмін на тисячі українських дронів.
За підсумками переговорів американський лідер все ж не дав "зеленого світла" на передачу таких ракет.
За інформацією джерел The Wall Street Journal, Трамп сказав Зеленському не розраховувати на постачання Tomahawk найближчим часом.
При цьому сьогодні, 23 жовтня, президент України звернув увагу, що він говорить про постачання таких ракет не тільки зі США.