ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет

Брюссель, Четвер 23 жовтня 2025 18:56
UA EN RU
"Можливо, завтра будуть Tomahawk": Зеленський не виключає передачу ракет Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна все ще може отримати далекобійні ракети Tomahawk. Кожен день приносить нову допомогу.

Як передає РБК-Україна, про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що головні результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня - це нові санкції проти російської енергетики та перенесення зустрічі американського лідера з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті без України.

"У нас поки що немає Tomahawk... Побачимо, кожен день приносить щось. Не знаю, може, завтра будуть "Томагавки" у нас", - припустив Зеленський.

Tomahawk для України

Нагадаємо, питання передачі Україні далекобійних американських ракет Tomahawk стало більш актуальним протягом останнього місяця. Зокрема, постачання таких ракет було однією з основних тем переговорів президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Вашингтоні 17 жовтня.

Під час зустрічі глава української держави запропонував Трампу почати постачання Tomahawk в обмін на тисячі українських дронів.

За підсумками переговорів американський лідер все ж не дав "зеленого світла" на передачу таких ракет.

За інформацією джерел The Wall Street Journal, Трамп сказав Зеленському не розраховувати на постачання Tomahawk найближчим часом.

При цьому сьогодні, 23 жовтня, президент України звернув увагу, що він говорить про постачання таких ракет не тільки зі США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Tomahawk Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію