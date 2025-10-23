В Китаї компанії призупинили закупівлі російської нафти після санкцій США, - Reuters

Китайські державні нафтові компанії призупинили морські закупівлі російської нафти після масштабних санкцій США проти "Роснєфті" та "Лукойла". Китайські державні заводи купують від 500 тисяч барелів нафти на день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

При цьому призупинка закупівель нафти китайськими компаніями збіглася із тим, що індійські нафтові заводи теж скорочують обсяги придбання російської нафти. Припускається, що різке падіння попиту на нафту з боку двох найбільших покупців створить навантаження на бюджет Росії.

За даними видання, китайські національні нафтові компанії PetroChina , Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil планують утриматися від купівлі російської нафти, яка транспортується морськими шляхами. Це робиться у короткостроковій перспективі, оскільки китайці занепокоєні санкціями.

Скільки нафти отримує Китай від Кремля

Зараз Китай імпортує морем приблизно 1,4 мільйона барелів нафти на день. Більшу частину з цього обсягу купують так звані "незалежні" нафтопереробні заводи, в тому числі невеликі НПЗ, більш відомі, як "чайники". Китайські державні компанії купують від 250 до 500 тисяч барелів на добу.

"Землею", через трубопроводи, Китай отримує до 900 тисяч барелів нафти на день. Майже весь цей обсяг отримує PetroChina. Проте про призупинення "наземних" закупівель мови поки що не йде.

Перспективи закупівель

Видання зазначає, що Unipec, торговий підрозділ Sinopec, ще з минулого тижня призупинила придбання російської нафти - після британських санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойла".

При цьому джерела видання серед трейдерів сказали, що більшість нафти в Китай потрапляє через посередників. Тому якщо навіть державні заводи реально зупинять закупівлі, "незалежні" НПЗ можуть їх хіба що призупинити для оцінки впливу санкцій, але продовжать фінансувати Росією.