На ЗАЕС відновили живлення після повного блекауту: як довго він тривав
Запорізька АЕС відновила зовнішнє живлення через півтори години після чергового блекауту. Станція знову підключена до мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
Що сталося
Вранці 14 квітня ЗАЕС раптово відключилась від зовнішнього живлення з боку української енергомережі. Автоматично запустились 19 резервних дизель-генераторів, які утримують роботу систем безпеки.
"Унаслідок недолугих дій загарбників на тимчасово окупованій території ЗАЕС опинилася в блекауті", - кажуть в "Енергоатомі".
За півтори години зовнішнє електроживлення відновили.
Наразі ЗАЕС отримує електрику через лінію 330 кВ "Феросплавна-1". Основна лінія - 750 кВ "Дніпровська" - відключена з 24 березня і досі не відновлена.
З початку окупації ЗАЕС пережила вже 13 повних блекаутів і неодноразово працювала в умовах критично обмеженого живлення.
Енергоатом наполягає: станція якнайшвидше має повернутися під контроль України та її законного оператора.
Нагадаємо, Росія давно намагається приєднати цю АЕС до своєї енергомережі. Окупанти на ЗАЕС створюють стандартну структуру, типову для російських атомних електростанцій.
Як повідомляло РБК-Україна, ще наприкінці лютого Україна та Росія домовились про локальне перемир'я для ремонту резервної лінії 330 кВ.
Перед початком робіт у зоні проведення ремонту також тривало розмінування.