На ЗАЕС відновили живлення після повного блекауту: як довго він тривав

Запорізька АЕС відновила зовнішнє живлення через півтори години після чергового блекауту. Станція знову підключена до мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" .

Енергоатом наполягає: станція якнайшвидше має повернутися під контроль України та її законного оператора.

З початку окупації ЗАЕС пережила вже 13 повних блекаутів і неодноразово працювала в умовах критично обмеженого живлення.

Наразі ЗАЕС отримує електрику через лінію 330 кВ "Феросплавна-1". Основна лінія - 750 кВ "Дніпровська" - відключена з 24 березня і досі не відновлена.

"Унаслідок недолугих дій загарбників на тимчасово окупованій території ЗАЕС опинилася в блекауті", - кажуть в "Енергоатомі".

Вранці 14 квітня ЗАЕС раптово відключилась від зовнішнього живлення з боку української енергомережі. Автоматично запустились 19 резервних дизель-генераторів, які утримують роботу систем безпеки.

Нагадаємо, Росія давно намагається приєднати цю АЕС до своєї енергомережі. Окупанти на ЗАЕС створюють стандартну структуру, типову для російських атомних електростанцій.

Як повідомляло РБК-Україна, ще наприкінці лютого Україна та Росія домовились про локальне перемир'я для ремонту резервної лінії 330 кВ.

Перед початком робіт у зоні проведення ремонту також тривало розмінування.