На ЗАЭС восстановили питание после полного блэкаута: как долго он длился

12:55 14.04.2026 Вт
2 мин
Крупнейшая в Европе АЭС снова подключена, но основная линия до сих пор не работает
aimg Елена Чупровская
На ЗАЭС восстановили питание после полного блэкаута: как долго он длился Фото: ЗАЭС возобновила работу после очередного блэкаута в оккупированном Энергодаре (wikimedia.org)

Запорожская АЭС восстановила внешнее питание через полтора часа после очередного блэкаута. Станция снова подключена к сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Читайте также: Запорожская АЭС осталась без электроснабжения, - МАГАТЭ

Что произошло

Утром 14 апреля ЗАЭС внезапно отключилась от внешнего питания со стороны украинской энергосети. Автоматически запустились 19 резервных дизель-генераторов, которые удерживают работу систем безопасности.

"В результате нелепых действий захватчиков на временно оккупированной территории ЗАЭС оказалась в блэкауте", - говорят в "Энергоатоме".

За полтора часа внешнее электропитание восстановили.

Сейчас ЗАЭС получает электричество через линию 330 кВ "Ферросплавная-1". Основная линия - 750 кВ "Днепровская" - отключена с 24 марта и до сих пор не восстановлена.

С начала оккупации ЗАЭС пережила уже 13 полных блэкаутов и неоднократно работала в условиях критически ограниченного питания.

Энергоатом настаивает: станция как можно быстрее должна вернуться под контроль Украины и ее законного оператора.

Напомним, Россия давно пытается присоединить эту АЭС к своей энергосети. Оккупанты на ЗАЭС создают стандартную структуру, типичную для российских атомных электростанций.

Как сообщало РБК-Украина, еще в конце февраля Украина и Россия договорились о локальном перемирии для ремонта резервной линии 330 кВ.

Перед началом работ в зоне проведения ремонта также продолжалось разминирование.

