На ЗАЭС восстановили питание после полного блэкаута: как долго он длился
Запорожская АЭС восстановила внешнее питание через полтора часа после очередного блэкаута. Станция снова подключена к сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
Что произошло
Утром 14 апреля ЗАЭС внезапно отключилась от внешнего питания со стороны украинской энергосети. Автоматически запустились 19 резервных дизель-генераторов, которые удерживают работу систем безопасности.
"В результате нелепых действий захватчиков на временно оккупированной территории ЗАЭС оказалась в блэкауте", - говорят в "Энергоатоме".
За полтора часа внешнее электропитание восстановили.
Сейчас ЗАЭС получает электричество через линию 330 кВ "Ферросплавная-1". Основная линия - 750 кВ "Днепровская" - отключена с 24 марта и до сих пор не восстановлена.
С начала оккупации ЗАЭС пережила уже 13 полных блэкаутов и неоднократно работала в условиях критически ограниченного питания.
Энергоатом настаивает: станция как можно быстрее должна вернуться под контроль Украины и ее законного оператора.
Напомним, Россия давно пытается присоединить эту АЭС к своей энергосети. Оккупанты на ЗАЭС создают стандартную структуру, типичную для российских атомных электростанций.
Как сообщало РБК-Украина, еще в конце февраля Украина и Россия договорились о локальном перемирии для ремонта резервной линии 330 кВ.
Перед началом работ в зоне проведения ремонта также продолжалось разминирование.