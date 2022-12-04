UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Задіяні спецслужби Британії та ПВК Канади. У РФ заговорили про нову "провокацію"

Фото: у РФ заговорили про нову "провокацію" ЗСУ на трубопроводі "Тольятті - Одеса" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Кремлі вважають, що в Україні нібито готується "провокація" для зриву транзиту аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса". У цій "операції" беруть участь навіть спецслужби Британії та ПВК Канади, які нібито "допомагають" здійснити задумане.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Видання, публікуючи цю інформацію посилається на якесь "військово-дипломатичне джерело", причому не називаючи його ім'я.

За його даними, як пишуть РИА Новости, "на Одеському припортовому заводі Київ має намір підірвати дахи сховищ аміаку та цехів і обставити це як "ракетний удар" ЗС РФ".

Неназване джерело запевняє, що цю "провокацію" Київ готує нібито "під контролем британських спецслужб та за допомогою канадської ПВК GardaWorld".

РосЗМІ пишуть, що головна мета "підриву", яку порівнюють у РФ з диверсією на "Північних потоках" нібито "позбавити Росію можливості постачати аміак в інші країни, насамперед у країни, що розвиваються".

Що відомо про ситуацію на "Північних потоках"

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів. Вони, як вважають шведські спеціалісти, трапились в тому районі, де проходять газопроводи.

В Росії заявили, що не мають інформації про причетність західних спецслужб до вибухів на гілках газопроводів "Північний потік".

А в НАТО вважають, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії. Північноатлантичний альянс планує обговорити захист інфраструктури після нещодавніх диверсій на "Північних потоках" та не виключають можливість застосування 5 статті у відповідь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2Северный потокВійна в Україні