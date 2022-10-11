НАТО обговорить захист інфраструктури після диверсій на "Північних потоках"

Північноатлантичний альянс планує обговорити захист інфраструктури після нещодавних диверсій на "Північних потоках".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Також Столтенберг додав, що НАТО чекає на результати розслідування диверсії на "Північних потоках"

"Ми ще більше збільшимо захист нашої критичної інфраструктури", - додав генсек.

За його словами, це має відбутись протягом 12-13 жовтня.

"Глави міноборони НАТО обговорять захист критичної інфраструктури у світлі диверсій на "Північних потоках", - заявив Столтенберг.

27 вересня стало відомо про витік газу в трьох місцях на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2". Пізніше у Швеції виявили ще одне джерело витоку газу.

На думку шведських сейсмологів, витік міг статися внаслідок підводних вибухів, які були зафіксовані в тому районі, де проходять газопроводи.

НАТО також вважає, що виток газу на гілках "Північних потоків" стався в результаті диверсії.

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