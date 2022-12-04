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Задействованы спецслужбы Британии и ЧВК Канады. В РФ заговорили о новой "провокации"

Фото: в РФ заговорили о новой "провокации" ВСУ на трубопроводе "Тольятти - Одесса" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В Кремле считают, что в Украине якобы готовится "провокация" для срыва транзита аммиака по трубопроводу "Тольятти - Одесса". В этой "операции" принимают участие даже спецслужбы Британии и ЧВК Канады, которые якобы "помогают" совершить задуманное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Издание, публикуя данную информацию ссылается на некий "военно-дипломатический источник", причем не называя его имени.

По его данным, как пишут РИА Новости, "на Одесском припортовом заводе Киев намерен взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов и обставить это как "ракетный удар" ВС РФ".

Неназванный источник уверяет, что эту "провокацию" Киев готоит якобы "под контролем британских спецслужб и при помощи канадской ЧВК GardaWorld".

РосСМИ пишут, что главная цель "подрыва", которую сравнивают в РФ с диверсией на "Северных потоках" якобы "лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны, прежде всего в развивающиеся".

Что известно о ситуации на "Северных потоках"

27 сентября стало известно об утечке газа в трех местах на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Позже в Швеции обнаружили еще один источник утечки газа.

Как считают местные сейсмологов, утечка могла произойти в результате подводных взрывов. Они, по мнению шведских специалистов, произошли в том районе, где проходят газопроводы.

В России заявили, что не располагают информацией о причастности западных спецслужб к взрывам на ветвях газопроводов "Северный поток".

А в НАТО считают, что утечка газа на ветвях "Северных потоков" произошла в результате диверсии. Североатлантический альянс планирует обсудить защиту инфраструктуры после недавних диверсий на "Северных потоках" и не исключают возможность применения 5 статьи в ответ.

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