ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Задержание крымских татар в Крыму переквалифицировали на военное преступление

Новина українською →
Киев, Понедельник 06 сентября 2021 22:49
Задержание крымских татар в Крыму переквалифицировали на военное преступление Фото: прокуратура АРК переквалифицировала задержание крымских татар на военное преступление (facebook.com/prok.arkrym)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура АР Крым и города Севастополь переквалифицировала уголовные производства по фактам задержания крымских татар оккупационными властями на военные преступления. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

"Незаконное лишение свободы и пытки украинцев в оккупированном Крыму: прокуратура автономии квалифицирует такие действия как военное преступление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по фактам незаконного лишения свободы пятерых граждан Украины в оккупированном Крыму уголовное производство переквалифицировано на военные преступления.

"Действия оккупантов квалифицированы как военное преступление по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - уточнили в ведомстве.

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее прокуратура АРК открыла уголовное производство из-за обыска в доме первого замглавы Меджлиса Наримана Джеляля по статьям нарушение неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162) и незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146). Санкции по ним предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Отметим, замглавы Меджлиса и еще четверых крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в "диверсии". Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня "суд" в Крыму избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО они будут находиться до 4 ноября 2021 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Крым
NEWS
В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России
В посольстве США рассказали, как Вашингтон может помочь в освобождении пленных из России
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике