Задержание крымских татар в Крыму переквалифицировали на военное преступление

Прокуратура АР Крым и города Севастополь переквалифицировала уголовные производства по фактам задержания крымских татар оккупационными властями на военные преступления. Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры .

Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

"Действия оккупантов квалифицированы как военное преступление по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что по фактам незаконного лишения свободы пятерых граждан Украины в оккупированном Крыму уголовное производство переквалифицировано на военные преступления.

"Незаконное лишение свободы и пытки украинцев в оккупированном Крыму: прокуратура автономии квалифицирует такие действия как военное преступление", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее прокуратура АРК открыла уголовное производство из-за обыска в доме первого замглавы Меджлиса Наримана Джеляля по статьям нарушение неприкосновенности жилища (ч. 2 ст. 162) и незаконное лишение свободы (ч. 2 ст. 146). Санкции по ним предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Отметим, замглавы Меджлиса и еще четверых крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в "диверсии". Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня "суд" в Крыму избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. В СИЗО они будут находиться до 4 ноября 2021 года.