Оккупанты отправили в СИЗО задержанного в Крыму заместителя главы Меджлиса
"Киевский районный суд" в оккупированном Симферополе арестовал на два месяца замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. Российские власти обвиняют его в организации "диверсии".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правозащитную организацию "Крымская солидарность".
Джелялов будет находиться в СИЗО до 4 ноября. На суде обвинитель заявил, что замглавы Меджлиса подозревается в "тяжком преступлении" и может скрыться от "правосудия".
Защита отвергла эти доводы и просила избрать Джелялову меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако "суд" отклонил доводы адвокатов и поддержал позицию прокурора.
На "суде" замглавы Меджлиса заявил, что обвинения в организации "диверсии" не доказаны, а основной мотив его задержания и ареста - изоляция от общества.
Напомним, замглавы Меджлиса и еще четверых крымских татар оккупационные власти в Крыму задержали 3-4 сентября. Их подозревают в "диверсии". Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
Отметим, Офис генпрокурора взял на контроль ситуацию с задержанием Наримана Джелялова. Следствие получило информацию, что оккупанты его пытали.