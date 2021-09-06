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Затримання кримських татар у Криму перекваліфікували на воєнний злочин

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 22:49
Затримання кримських татар у Криму перекваліфікували на воєнний злочин Фото: прокуратура АРК перекваліфікувала затримання кримських татар на воєнний злочин (facebook.com/prok.arkrym)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура АР Крим та міста Севастополь перекваліфікувала кримінальні провадження за фактами затримання кримських татар окупаційною владою на воєнні злочини. Максимальне покарання за цією статтею передбачає довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури.

"Незаконне позбавлення волі і тортури українців в окупованому Криму: прокуратура автономії кваліфікує такі дії як воєнний злочин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за фактами незаконного позбавлення волі п'ятьох громадян України в окупованому Криму кримінальне провадження перекваліфіковано на воєнні злочини.

"Дії окупантів кваліфіковані як військовий злочин за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни)", - уточнили у відомстві.

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, раніше прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження через обшук в будинку першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляля за статтями порушення недоторканності житла (ч. 2 ст. 162) і незаконне позбавлення волі (ч. 2 ст. 146). Санкції щодо них передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Відзначити, заступник голови Меджлісу і ще чотирьох кримських татар окупаційна влада в Криму затримали 3-4 вересня. Їх підозрюють у "диверсії". Їм загрожує від 12 до 15 років в'язниці.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні "суд" у Криму обрав їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. У СІЗО вони перебуватимуть до 4 листопада 2021 року.

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