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Прокуратура Крыма открыла производство из-за задержания заместителя председателя Меджлиса

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Суббота 04 сентября 2021 11:15
Прокуратура Крыма открыла производство из-за задержания заместителя председателя Меджлиса Фото: заместитель председателя Меджлиса Нариман Джеляль (facebook.com/ppu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Прокуратура АР Крым открыла уголовное производство из-за обыска в доме первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля. Кроме него задержали еще двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По данным прокуратуры, местонахождение задержанных пока неизвестно.

Производства открыты по части 2 статьи 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и части 2 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

РБК-Украина писало, что сегодня утром к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.

После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении.

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