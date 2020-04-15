Задержание генерал-майора СБУ и усиление карантина в Киеве: новости за 14 апреля

Коллаж РБК-Украина

Киев ужесточает ограничение на въезд, пожар в Чернобыльской зоне потушили, генерал-майора СБУ задержали за подготовку убийства Адама Осмаева. Подробнее о том, что произошло во вторник, 14 апреля, - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине

За последние сутки в Украине заразились коронавирусом 270 человек, 5 скончались от осложнений. Всего в стране насчитывается 3372 инфицированных, умерли от болезни 98.

Все кладбища в Киеве будут закрыты в связи с усилением карантина, а поминальные дни перенесены на июнь. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.

Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина в связи с пандемией коронавируса. Постановление, разрешавшее работу рынков, признано утратившим силу.

В Киеве с 16 апреля усилят контроль на постах на всех въездах в столицу в связи с распространением коронавируса. На всех постах на въезде будут проводить обязательную термометрию.



Генерал-майора СБУ задержали за подготовку убийства Адама Осмаева

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, Шайтанов подозревается в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию ФСБ Российской Федерации он планировал убийство добровольца Адама Осмаева.

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи подготовки убийства Осмаева.

Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Об этом в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов. По его словам, уровень радиационного фона находится в норме.

Также сообщается, что в ближайшие дни загрязненный пожаром в Чернобыльской зоне воздух будет двигаться в южном и юго-восточном направлении.

Следствие просит домашний арест для Черновол, суд отложили из-за отвода

Государственное бюро расследований предлагает взять экс-нардепа Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест.

Вчера, 14 апреля, Печерский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения Черновол. На заседании защита экс-нардепа заявила об отводе судьи Сергея Вовка, после чего тот объявил перерыв в заседании на неопределенный срок. Решение об отводе будет выносить другой состав судей.

Напомним, Черновол подозревают в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова, который числится в списке героев Небесной сотни.

МВФ спрогнозировал глубину падения экономики Украины

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Кроме того, МВФ прогнозирует, что уровень безработицы в Украине вырастет до 10,1% в 2020 году и сократится до 9,3% в 2021 году. В 2019 году безработица была на уровне 8,5%.

Град, шквалы и жара: синоптик напугал прогнозом на лето в Украине

Погода в Украине летом 2020 принесет дожди, шквалы с градом и жару. Народный синоптик Владимир Деркач дал неутешительный прогноз на три летних месяца. По его словам, самым жарким месяцем будет июль, в июне стоит ждать различных стихий, а август будет засушливым.

Детально по декадах июня, июля и августа - в материале Styler.