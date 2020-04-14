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Минздрав повторно запретил работу рынков на время карантина 

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 13:43
Минздрав повторно запретил работу рынков на время карантина 
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Постановление, разрешавшее работу рынков, признано утратившим силу

Министерство здравоохранения повторно запретило работу рынков на время карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствует документ, опубликованный на сайте министерства.

В частности, новое постановление главного санитарного врача Виктора Ляшко от 13 апреля гласит, что предыдущее постановление санврача от 30 марта, разрешавшее работу рынков в условиях карантина при соблюдении ряда условий, признано утратившим силу.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с фактами нарушений противоэпидемических мероприятий во время торговли.

Решение о запрете работы рынков вступает в силу со вторника, 14 апреля.

Напомним, 8 апреля Ляшко предупреждал, что Министерство здравоохранения может запретить работу всех рынков в Украине без исключений в случае систематических нарушений условий карантина.

Как писало РБК-Украина, в Запорожской области положительный тест на коронавирус оказался у директора рынка. Часть рынка продолжала работу даже в условиях карантина. Сейчас состояние здоровья директора рынка тяжелое, мужчина находится на лечении в медицинском учреждении. Правоохранители устанавливают всех, с кем контактировал зараженный.

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