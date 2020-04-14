МВФ спрогнозировал глубину падения экономики Украины

Фото: МВФ (imf.org)

Падение экономики Украины будет в 2,5 раза больше, чем в среднем по миру

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году. Об этом говорится апрельском обзоре МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).

Кроме того, МВФ прогнозирует, что уровень безработицы в Украине вырастет до 10,1% в 2020 году и сократится до 9,3% в 2021 году. В 2019 году безработица была на уровне 8,5%.

При этом МВФ прогнозирует замедление среднегодовой инфляции в 2020 году до 4,5% и ускорение до 7,2% в 2020. По данным МВФ, в 2019 году инфляция была на уровне 7,9%.

Дефицит текущего счета вырастет до 2,0% в 2020 году и до 2,4% в 2021 году. В 2019 году дефицит был на уровне 0,7%.

По сравнению с прогнозом, сделанным в октябре 2019 года, ожидания на этот год значительно ухудшились. Ранее МВФ прогнозировал рост экономики Украины на 3,0% в 2020 году.

Отметим, МВФ прогнозирует в связи с пандемией коронавируса падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Как сообщало РБК-Украина, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что МВФ прогнозирует спад мировой экономики в 2020 году и худших экономических последствий со времен Великой депрессии.

Напомним, согласно прогнозу Всемирного банка пандемия COVID-19 вызовет внезапное замедление экономической активности в Украине, сокращение ВВП в 2020 году на 3,5% и восстановительный рост в 2021 году на 3,0%.

Отметим, согласно измененному макропрогнозу, который 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%, в то время как ранее ожидался рост на 3,7%.