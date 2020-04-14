ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Новости » Происшествия     14.04.2020 - 14:03
Пожар в Чернобыльской зоне потушили
Фото: пожар в зоне отчуждения (dsns.gov.ua)

Уровень радиационного фона находится в норме

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить. Об этом в Facebook сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

По его словам, уровень радиационного фона находится в норме.

"Если коротко - пожар удалось потушить, очень помог дождь. Уровень радиационного фона постоянно измеряется, но те данные которые есть у нас - в целом в норме", - сообщил Фирсов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин выделил 100 млн гривен на тушение пожаров в Чернобыльской зоне. К тушению пожаров в зоне отчуждения привлекли более 400 человек и почти сотню 98 единиц техники, в том числе 3 самолета и 3 вертолета.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал пожар в Чорнобильськый зоне.

Сообщалось, что пожар в Чернобыльской зоне подходит к хранилищам с высокоактивными радиоактивными отходами. В Министерстве внутренних дел заявили, что все три хранилища отработанного ядерного топлива находятся в безопасности.

Кабмин назначил руководителя Чернобыльской зоны В Киеве не превышен радиационный фон из-за чернобыльского пожара, - КГГА
Новости Украины пожарЧернобыль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь