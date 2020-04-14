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Киев ужесточает ограничение на въезд

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 12:51
Киев ужесточает ограничение на въезд
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

На всех постах на въезде будут проводить обязательную термометрию

В Киеве с 16 апреля усилят контроль на постах на всех въездах в столицу в связи с распространением коронавируса. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вводится обязательная термометрия для пассажиров и водителей транспортных средств, едущих в Киев и перевозящих более трех человек.

"С 16 апреля до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на всех въезде в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, следующих в столицу. Это касается автобусов, пассажирского и легкового транспорта, перевозящих более трех пассажиров включая водителем", - сообщил Кличко.

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Киеве количество зараженных коронавирусом возросло до 551, умерли 10 человек. За сутки выявили 50 новых случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в Украине за сутки увеличилось на 270 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой и Тернопольской областях, а также Киеве.

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