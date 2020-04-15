Затримання генерал-майора СБУ і посилення карантину в Києві: новини за 14 квітня

Київ посилює обмеження на в'їзд, пожежу в Чорнобильській зоні загасили, генерал-майора СБУ затримали за підготовку вбивства Адама Осмаєва. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 14 квітня, - в матеріалі РБК-Україна
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Генерал-майора СБУ затримали за підготовку вбивства Адама Осмаєва
Контррозвідка Служби безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який за завданням російських спецслужб планував вбивство добровольця Адама Осмаєва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Як повідомляється, Шайтанів підозрюється у державній зраді і здійсненні терористичних актів. Зокрема, за завданням ФСБ Російської Федерації він планував вбивство добровольця Адама Осмаєва.
Служба безпеки України оприлюднила аудіозаписи підготовки вбивства Осмаєва.
Пожежу в Чорнобильській зоні загасили
Пожежа в Чорнобильській зоні, вдалося згасити. Про це у Facebook повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов. За його словами, рівень радіаційного фону в нормі.
Також повідомляється, що у найближчі дні забруднене пожежею у Чорнобильській зоні повітря рухатиметься у південному та південно-східному напрямку.
Слідство просить домашній арешт для Чорновол, суд відклали через відвід
Державне бюро розслідувань пропонує взяти екс-нардепа Тетяну Чорновол під цілодобовий домашній арешт.
Вчора, 14 квітня, Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід Чорновол. На засіданні захист екс-нардепа заявив про відвід судді Сергія Вовка, після чого той оголосив перерву в засіданні на невизначений термін. Рішення про відвід буде виносити інший склад суддів.
Нагадаємо, Чорновол підозрюють в умисному вбивстві співробітника офісу Партії регіонів Володимира Захарова, який числиться в списку героїв Небесної сотні.
МВФ спрогнозував глибину падіння економіки України
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році та відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році. Про це йдеться у квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).
Крім того, МВФ прогнозує, що рівень безробіття в Україні зросте до 10,1% у 2020 році та скоротиться до 9,3% у 2021 році. У 2019 безробіття було на рівні 8,5%.
Град, шквали і спека: синоптик налякав прогнозом на літо в Україні
Погода в Україні влітку 2020 принесе дощі, шквали з градом і спеку. Народний синоптик Володимир Деркач дав невтішний прогноз на три літніх місяці. За його словами, найспекотнішим місяцем буде липень, у червні варто чекати різних стихій, а серпень буде посушливим.
Детально по декадах червня, липня і серпня - в матеріалі Styler.