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Следствие просит домашний арест для Черновол, суд отложили из-за отвода

Новости » Политика     14.04.2020 - 18:05
Следствие просит домашний арест для Черновол, суд отложили из-за отвода
Фото: Татьяна Чорновол (РБК-Украина)

Защита экс-нардепа запросила об отводе судьи Сергея Вовка, объявлен перерыв на неопределенный срок

Государственное бюро расследований предлагает взять экс-нардепа Татьяну Черновол под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГБР.

По словам и.о. директора бюро Александра Соколова, такое решение было принято в связи с рядом смягчающих причин.

"Для обеспечения конституционных прав и свобод, учитывая то, что Татьяна Черновол является матерью несовершеннолетних детей, является участником АТО, а также принимая во внимание ситуацию, которая сложилась с распространением COVID-19, следователями ГБР предложено суду на период дальнейшего следствия избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - отмечается в сообщении.

Окончательное наказание и вину Черновол должен установить суд после окончания расследования данного уголовного производства и направлении его для рассмотрения по существу.

Сегодня Печерский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения Черновол. На заседании защита экс-нардепа заявила об отводе судьи Сергея Вовка, после чего тот объявил перерыв в заседании на неопределенный срок. Решение об отводе будет выносить другой состав судей.

Напомним, Черновол подозревают в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова, который числится в списке героев Небесной сотни.

По информации ГБР, поджог офиса "Партии регионов" на улице Липской произошел в промежуток времени между 11 и 12 часами дня 18 февраля 2014 года. При этом смерть Владимира Захарова, в причастности к которой подозревают Черновол, наступила раньше 13 часов.

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Новости Украины Татьяна ЧорноволГБР
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