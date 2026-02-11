Терор залізниці триває: РФ атакувала потяги та інфраструктуру у кількох областях

Фото: РФ атакувала потяги та інфраструктуру у кількох областях (t.me/dsns_telegram)

Російські війська продовжують бити по залізничній інфраструктурі України. Так, сьогодні, 11 лютого, під ударом опинились потяги та станції у кількох областях.

"Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано", - зазначив Кулеба. За його словами, також зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі – зафіксовані пошкодження рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини. "Найголовніше - працівники не постраждали. На місці працюють аварійні бригади. Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу", - додав віце-прем'єр.