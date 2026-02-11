ua en ru
Терор залізниці триває: РФ атакувала потяги та інфраструктуру у кількох областях

Середа 11 лютого 2026 12:10
Терор залізниці триває: РФ атакувала потяги та інфраструктуру у кількох областях Фото: РФ атакувала потяги та інфраструктуру у кількох областях (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська продовжують бити по залізничній інфраструктурі України. Так, сьогодні, 11 лютого, під ударом опинились потяги та станції у кількох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби.

Читайте також: Скасування й автобусні об'їзди: в УЗ пояснили, куди потягом не доїхати

"Сьогодні зранку ворог також завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано", - зазначив Кулеба.

За його словами, також зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі – зафіксовані пошкодження рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини.

"Найголовніше - працівники не постраждали. На місці працюють аварійні бригади. Це чергова цілеспрямована атака на цивільну логістику та критичну інфраструктуру. Попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу", - додав віце-прем'єр.

Удари РФ по залізниці

Так, раніше повідомлялось, що через ворожі обстріли залізничної інфраструктури на деяких напрямках у різних областях України можливі затримки поїздів УЗ. На окремих ділянках пасажирів задля безпеки перевозитимуть автобусами.

Також ми писали, що Росія посилила удари по цивільній залізничній інфраструктурі на півночі України – дрони вразили локомотив, дизель-поїзд та колії на Сумщині й Чернігівщині, поранивши працівника залізниці.

Окрім того, 27 січня російські війська атакували дронами пасажирський потяг сполученням "Чоп - Харків - Барвінкове" (у Харківській області). Ворожий удар призвів до загибелі й травмування багатьох пасажирів.

