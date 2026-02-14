Забыть о багаже и лечь на пол: как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ)

В "Укрзализныце" разработали детальный алгоритм действий для пассажиров на случай вражеской атаки, где ключевым правилом является мгновенная реакция и отказ от спасения личных вещей.

РБК-Украина рассказывает, что пассажиры получили сообщение с обновленными правилами безопасности в мобильном приложении УЗ.

В компании отмечают, что проводники поездов уже прошли соответствующие инструктажи, чтобы в критический момент скоординировать людей и помочь избежать паники.

Как вести себя во время сигнала об опасности

Если проводник сообщил об угрозе вражеской атаки, первоочередной задачей является минимизация риска от осколков и разбитого стекла. Для этого необходимо немедленно занять безопасное положение: отойдите от окон, присядьте или лягте на пол вагона.

Чтобы защитить самые уязвимые части тела - голову и шею - используйте любые подручные вещи: одежду, одеяло, подушку или просто прикройте их руками.

В этот момент критически важно оставаться на месте. Не пытайтесь ходить по вагону без крайней необходимости и ни при каких обстоятельствах не используйте межвагонные переходы, поскольку они являются наиболее опасными зонами во время удара.



В УЗ опубликовали алгоритм действий в случае обстрела железной дороги (скриншот с мобильного приложения УЗ)

Алгоритм действий во время эвакуации и помощи

Все команды поездной бригады должны выполняться беспрекословно. Если проводник дает указание покинуть поезд, выходите организованно, избегая давки и паники.

Помните о важном правиле: вещи оставьте на местах. Багаж в проходах может стать серьезным препятствием для эвакуации людей.

Особое внимание следует уделить тем, кто нуждается в посторонней помощи:

сопровождайте детей, людей пожилого возраста и лиц с инвалидностью;

сохраняйте спокойствие и общайтесь с детьми уверенным тоном;

в случае обнаружения пострадавших немедленно сообщите проводнику и, по возможности, окажите домедицинскую помощь.

Железнодорожники отмечают, что сразу принимают все меры, чтобы взять ситуацию под контроль, поэтому четкое выполнение инструкций является залогом вашей безопасности.