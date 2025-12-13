Що робити у разі конфлікту чи небезпеки в поїзді: алгоритм дій від "Укрзалізниці"

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів провідник Сергій Ріпа, описавши покрокові дії у разі інцидентів у вагоні.

"Головне правило для пасажирів у разі небезпеки - слухати та виконувати інструкції провідників, які навчені діяти в надзвичайних ситуаціях", - підкреслив Ріпа.

У разі неналежної реакції персоналу пасажир може звернутися до контакт-центру за номером: 0800 503 111.

Пасажирам у разі загрози домагань, насильства чи інших протиправних дій важливо негайно повідомити провідника. У таких випадках діє спеціальний алгоритм:

За словами провідника, конфлікти трапляються рідко, але якщо ситуація виходить з-під контролю, провідник одразу звертається до начальника поїзда, який ухвалює подальші рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує у 2026 році встановити Wi-Fi у спальних вагонах - це стане одним із ключових оновлень сервісу для пасажирів. У відомстві також повідомили про продовження модернізації рухомого складу, розвиток міжнародних маршрутів та реалізацію євроінтеграційних проєктів.

Також ми розповідали, що "Укрзалізниця" може підвищити динамічні ціни на квитки у вагонах СВ та 1-му класі "Інтерсіті", щоб частково компенсувати збитки пасажирських перевезень. УЗ фіксує багатомільярдні збитки та пропонує комплекс заходів, серед яких оптимізація, бюджетна підтримка та поступове підвищення тарифів.