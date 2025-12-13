ua en ru
Що робити у разі конфлікту чи небезпеки в поїзді: алгоритм дій від "Укрзалізниці"

Субота 13 грудня 2025 15:00
Що робити у разі конфлікту чи небезпеки в поїзді: алгоритм дій від "Укрзалізниці" Фото: Пасажири у вагоні поїзда (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В "Укрзалізниці" діє чіткий алгоритм реагування на конфліктні ситуації та випадки загрози безпеці пасажирів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів провідник Сергій Ріпа, описавши покрокові дії у разі інцидентів у вагоні.

Як діяти у випадку конфлікту

За словами провідника, конфлікти трапляються рідко, але якщо ситуація виходить з-під контролю, провідник одразу звертається до начальника поїзда, який ухвалює подальші рішення.

Пасажирам у разі загрози домагань, насильства чи інших протиправних дій важливо негайно повідомити провідника. У таких випадках діє спеціальний алгоритм:

  • пасажир має одразу сигналізувати провіднику, який має зв’язок з начальником поїзда та охороною;
  • у нових вагонах доступна "тривожна кнопка" над дверима купе;
  • можна звернутися через мобільний застосунок "Укрзалізниці" або електронну пошту;
  • якщо це безпечно, рекомендується зафіксувати інцидент на відео чи диктофон;
  • провідник розсадить учасників конфлікту по різних купе;
  • начальник поїзда пропонує викликати поліцію на найближчу станцію;
  • поліція складає протокол і може затримати порушника.

У разі неналежної реакції персоналу пасажир може звернутися до контакт-центру за номером: 0800 503 111.

Як діяти під час загрози через бойові дії

Провідник наголошує, що в умовах війни пасажирам потрібно чітко виконувати інструкції залізничників.

У випадку небезпеки:

  • провідники керуються інструктажами і вказівками начальника поїзда;
  • якщо тривога лунає під час стоянки на вокзалі, пасажирів інформують про можливі зміни маршруту чи перевезення;
  • повідомлення надходять у мобільний додаток, а також публікуються на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".

"Головне правило для пасажирів у разі небезпеки - слухати та виконувати інструкції провідників, які навчені діяти в надзвичайних ситуаціях", - підкреслив Ріпа.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує у 2026 році встановити Wi-Fi у спальних вагонах - це стане одним із ключових оновлень сервісу для пасажирів. У відомстві також повідомили про продовження модернізації рухомого складу, розвиток міжнародних маршрутів та реалізацію євроінтеграційних проєктів.

Також ми розповідали, що "Укрзалізниця" може підвищити динамічні ціни на квитки у вагонах СВ та 1-му класі "Інтерсіті", щоб частково компенсувати збитки пасажирських перевезень. УЗ фіксує багатомільярдні збитки та пропонує комплекс заходів, серед яких оптимізація, бюджетна підтримка та поступове підвищення тарифів.

