Що робити у разі конфлікту чи небезпеки в поїзді: алгоритм дій від "Укрзалізниці"
В "Укрзалізниці" діє чіткий алгоритм реагування на конфліктні ситуації та випадки загрози безпеці пасажирів.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів провідник Сергій Ріпа, описавши покрокові дії у разі інцидентів у вагоні.
Як діяти у випадку конфлікту
За словами провідника, конфлікти трапляються рідко, але якщо ситуація виходить з-під контролю, провідник одразу звертається до начальника поїзда, який ухвалює подальші рішення.
Пасажирам у разі загрози домагань, насильства чи інших протиправних дій важливо негайно повідомити провідника. У таких випадках діє спеціальний алгоритм:
- пасажир має одразу сигналізувати провіднику, який має зв’язок з начальником поїзда та охороною;
- у нових вагонах доступна "тривожна кнопка" над дверима купе;
- можна звернутися через мобільний застосунок "Укрзалізниці" або електронну пошту;
- якщо це безпечно, рекомендується зафіксувати інцидент на відео чи диктофон;
- провідник розсадить учасників конфлікту по різних купе;
- начальник поїзда пропонує викликати поліцію на найближчу станцію;
- поліція складає протокол і може затримати порушника.
У разі неналежної реакції персоналу пасажир може звернутися до контакт-центру за номером: 0800 503 111.
Як діяти під час загрози через бойові дії
Провідник наголошує, що в умовах війни пасажирам потрібно чітко виконувати інструкції залізничників.
У випадку небезпеки:
- провідники керуються інструктажами і вказівками начальника поїзда;
- якщо тривога лунає під час стоянки на вокзалі, пасажирів інформують про можливі зміни маршруту чи перевезення;
- повідомлення надходять у мобільний додаток, а також публікуються на офіційних ресурсах "Укрзалізниці".
"Головне правило для пасажирів у разі небезпеки - слухати та виконувати інструкції провідників, які навчені діяти в надзвичайних ситуаціях", - підкреслив Ріпа.
Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує у 2026 році встановити Wi-Fi у спальних вагонах - це стане одним із ключових оновлень сервісу для пасажирів. У відомстві також повідомили про продовження модернізації рухомого складу, розвиток міжнародних маршрутів та реалізацію євроінтеграційних проєктів.
Також ми розповідали, що "Укрзалізниця" може підвищити динамічні ціни на квитки у вагонах СВ та 1-му класі "Інтерсіті", щоб частково компенсувати збитки пасажирських перевезень. УЗ фіксує багатомільярдні збитки та пропонує комплекс заходів, серед яких оптимізація, бюджетна підтримка та поступове підвищення тарифів.