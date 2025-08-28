Заборонені будь-які розважальні заходи: 29 серпня у Києві буде Днем жалоби

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на українську столицю.

При цьому армія РФ влучила ракетою у п'ятиповерховий будинок в Дарницькому районі міста. Один із його під'їздів - зруйновано вщент.

Внаслідок обстрілу в Києві виникли численні пожежі, тож над містом утворився смог і в деяких районах суттєво погіршилась якість атмосферного повітря.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожу атаку цієї ночі, звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.

В цілому ж цієї ночі РФ випустила по Україні понад 600 дронів і ракет.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.