Суспільство Освіта Гроші Зміни

Заборонені будь-які розважальні заходи: 29 серпня у Києві буде Днем жалоби

29 серпня оголошено у Києві Днем жалоби (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Завтрашній день - п'ятниця, 29 серпня - оголошений у Києві Днем жалоби. У пам'ять за жертвами сьогоднішньої масованої атаки ворога на столицю.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Що відомо про День жалоби в Києві

Згідно з інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Дарницькому районі міста триває пошуково-рятувальна операція - рятувальники розбирають завали.

Відомо вже про понад 10 загиблих внаслідок варварської атаки ворога.

У КМДА уточнили, що серед загиблих - троє дітей. Найменшій дівчинці - три роки.

Зазначається, що завтрашній день, 29 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби.

"У пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - пояснили громадянам.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Рекомендовано також приспустити державні прапори на будівлях:

  • і державної форми власності;
  • і приватної форми власності.

"29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи", - наголосили у КМДА.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти здійснили чергову масовану атаку на українську столицю.

При цьому армія РФ влучила ракетою у п'ятиповерховий будинок в Дарницькому районі міста. Один із його під'їздів - зруйновано вщент.

Внаслідок обстрілу в Києві виникли численні пожежі, тож над містом утворився смог і в деяких районах суттєво погіршилась якість атмосферного повітря.

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожу атаку цієї ночі, звернувся за реакцією до Китаю та Угорщини, які є соратниками російського диктатора Володимира Путіна.

В цілому ж цієї ночі РФ випустила по Україні понад 600 дронів і ракет.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

