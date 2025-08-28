Запрещены любые развлекательные мероприятия: 29 августа в Киеве будет Днем траура

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты совершили очередную массированную атаку на украинскую столицу.

При этом армия РФ попала ракетой в пятиэтажный дом в Дарницком районе города. Один из его подъездов - разрушен до основания.

В результате обстрела в Киеве возникли многочисленные пожары, поэтому над городом образовался смог и в некоторых районах существенно ухудшилось качество атмосферного воздуха.

Президент Владимир Зеленский, реагируя на вражескую атаку этой ночью, обратился за реакцией к Китаю и Венгрии, которые являются соратниками российского диктатора Владимира Путина.

В целом же этой ночью РФ выпустила по Украине более 600 дронов и ракет.

Подробнее о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.