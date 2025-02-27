Для забезпечення миру Україні потрібні не лише іноземні солдати, а й літаки, - МЗС

"Ми вважаємо, що, якщо наші партнери й союзники готові вести розмову, обговорювати можливу відправку цих контингентів для забезпечення миру та довгострокової безпеки України, то на нашу думку цілком можливо говорити й про безпеку неба, про захист, про закриття українського неба", - зазначив Тихий.

За словами представника МЗС, в тому числі патрулювання України може здійснюватися літаками союзників і партнерів.

"Ця присутність може включати і сухопутний компонент, і повітряний компонент, і морський", - додав речник міністерства.

Іноземні війська в Україні

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також вважає, що дискусія щодо іноземних контингентів в Україні в рамках гарантій миру має зосереджуватися на захисті українського моря та неба, а не лише території на землі.

"Забезпечення безпеки українського неба і моря є не менш важливим, якщо не більшим. Земля, небо та море мають бути у фокусі", - написав Сибіга у соцмережах.

Днями також президент США Дональд Трамп заявив, що не проти відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".

А видання Bloomberg пише, що Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Також очікується, що прем'єр Британії Кір Стармер, під час візиту в США, має продемонструвати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.