Сибіга - про іноземні війська в Україні: небо та море також мають бути у фокусі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що дискусія щодо іноземних контингентів в Україні в рамках гарантій миру має зосереджуватися і на захисті українського моря та неба, а не лише території на землі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Twitter.

"Забезпечення безпеки українського неба і моря є не менш важливим, якщо не більшим. Земля, небо та море мають бути у фокусі", - написав Сибіга.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв про два варіанти гарантій безпеки для України: членство в НАТО або сильну українську армію за підтримки європейського контингенту.

За даними ЗМІ, в Європі розробляють план відправки до 30 тисяч військових в Україну. При цьому їх, ймовірно, розмістять у кількох містах на сході та півдні країни, але не безпосередньо на лінії фронту.

Питання щодо західних миротворців в Україні

Нагадаємо, 24 лютого Трампа заявив, що не проти відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".

Також очікується, прем'єр Британії Кір Стармер, під час візиту США, має продемонструвати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.