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Для обеспечения мира Украине нужны не только иностранные солдаты, но и самолеты, - МИД

Фото: патрулирование Украины может осуществляться самолетами союзников и партнеров (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук, Роман Кот

Кроме иностранных военнослужащих, Украина нуждается также в самолетах союзников для патрулирования неба и моря. Только так можно обеспечить мир и долгосрочную безопасность.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга.

"Мы считаем, что, если наши партнеры и союзники готовы вести разговор, обсуждать возможную отправку этих контингентов для обеспечения мира и долгосрочной безопасности Украины, то по нашему мнению вполне возможно говорить и о безопасности неба, о защите, о закрытии украинского неба", - отметил Тихий.

По словам представителя МИД, в том числе патрулирование Украины может осуществляться самолетами союзников и партнеров.

"Это присутствие может включать и сухопутный компонент, и воздушный компонент, и морской", - добавил спикер министерства.

Иностранные войска в Украине

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также считает, что дискуссия относительно иностранных контингентов в Украине в рамках гарантий мира должна сосредотачиваться на защите украинского моря и неба, а не только территории на земле.

"Обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее важным, если не большим. Земля, небо и море должны быть в фокусе", - написал Сибига в соцсетях.

На днях также президент США Дональд Трамп заявил, что не против отправки европейских войск в Украину. Это возможно в рамках "мирного соглашения".

А издание Bloomberg пишет, что Турция могла бы отправить своих военных в Украину. Однако Анкара не будет участвовать ни в одной миротворческой миссии, если не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по ее формированию.

Также ожидается, что премьер Британии Кир Стармер, во время визита в США, должен продемонстрировать Трампу конкретный план отправки европейских солдат в Украину.

 

Кроме того, по сообщению The Times, Великобритания может даже направить в Украину истребители Typhoon для поддержания мира в Украине после достижения соглашения о прекращении огня.

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МИД УкраиныЕвропейские войска