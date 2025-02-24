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Трамп "не бачить проблем" у відправці європейських миротворців в Україну

Вашингтон, Понеділок 24 лютого 2025 20:44
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Трамп "не бачить проблем" у відправці європейських миротворців в Україну Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп не проти можливої відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".

Як передає РБК-Україна, заяву Трампа наводять Sky News і Le Figaro.

За словами президента, він "не бачить проблеми в тому, щоб відправити європейські війська як миротворців".

При цьому Трамп уточнив, що російський диктатор Володимир Путін нібито прийме ідею про відправку європейських миротворців в Україну.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про два варіанти гарантій безпеки для України. Перший - це членство в НАТО, а другий - сильна українська армія і європейський контингент в Україні.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.

При цьому, за даними журналістів, європейських військових не хочуть розміщувати безпосередньо на лінії фронту. Замість цього їх, імовірно, відправлять у кілька міст на сході та півдні країни.

Як очікувалося, цього тижня прем'єр Британії Кір Стармер має відвідати Вашингтон, щоб показати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.

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