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Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg

Туреччина, Четвер 27 лютого 2025 16:56
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Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина могла б відправити своїх військових в Україну. Однак Анкара не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Анонімні джерела повідомили, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час окремих зустрічей в Анкарі на початку цього місяця.

Bloomberg зауважив, що американський президент Дональд Трамп працює над планом щодо забезпечення припинення вогню в Україні з російським диктатором Володимиром Путіним. Водночас він заявив, що підтримає участь європейських союзників у миротворчих силах і наданні гарантій безпеки Україні, хоча і виключив пряму роль США.

Це робить пропозицію Туреччини допомогти у моніторингу потенційного перемир'я критично важливою для полегшення навантаження на європейських союзників, включаючи Велику Британію і Францію, які розробляють плани щодо миротворчих сил в Україні під проводом європейських країн.

Джерела наголосили, що Туреччина не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо вона не буде залучена до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

Примітно, що і Франція, і Великобританія вже сказали, що готові розгорнути війська в Україні в рамках пакета гарантій безпеки, спрямованих на забезпечення будь-якого мирного врегулювання, за умови, що США нададуть підтримку і підтримають цю ініціативу.

Роль Туреччини в переговорах між Україною та Росією

Нагадаємо, Туреччина бере активну участь у переговорах щодо обміну полоненими між Україною та Росією.

Раніше ми писали, що 17 лютого відбувся ще один візит Зеленського до Туреччини.

Детальніше про те, як змінювалася роль Туреччини у посередництві між Україною та РФ - в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.

Зауважимо, що вчора стало відомо, що турецькі компанії допоможуть відновити Україну.

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Туреччина Війна Росії проти України
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Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
Ердоган не виключає відправку турецьких миротворців до України, - Bloomberg
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