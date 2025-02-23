Стармер представить Трампу план розміщення військ в Україні. WSJ дізнався деталі

Велика Британія і Франція розробляють план з розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні. Такий сценарій можливий, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal .

При цьому, як зазначає видання, європейська пропозиція залежить від того, чи вдасться переконати президента США Дональда Трампа погодитися на "обмежену військову роль США" (британські офіційні особи називають її "підтримкою", - ред.), щоб захистити європейські війська в Україні в разі, якщо їм загрожуватиме небезпека, і утримати Росію від порушення будь-якої угоди про припинення вогню.

Чиновники, з якими спілкувалися журналісти Wall Street Journal, висловили думку, що без допомоги Трампа на європейський план з відправки європейських військ в Україну чекає "тернистий шлях".

"Очікується, що Стармер обговорить розроблюваний план із Трампом у четвер, але навряд чи поки що звернеться з конкретним запитом про американську допомогу", - заявили європейські чиновники на умовах анонімності.

Зі свого боку, Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, 24 лютого, "викладе ширші погляди союзників на війну".

План Європи щодо розміщення військ в Україні

Як дізналося видання, сам сценарій із розміщення європейських військ в Україні передбачає роль США як "опори", при цьому американські військові не будуть розміщені на території країни .

Водночас передбачається, що США можуть розмістити в сусідніх країнах системи ППО, дія яких охоплює територію України, і одночасно надати європейцям інші комплекси повітряного захисту.

Зокрема, американські сили ППО, які базуватимуться за межами України, можуть бути приведені в готовність на випадок, якщо європейські війська опиняться в небезпеці.

При цьому, чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, не приховують, що без підтримки Трампа європейський план з відправки військових в Україну зіткнеться з труднощами.

Головний виклик для Європи в питанні можливого розміщення військ в Україні