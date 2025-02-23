Стармер представить Трампу план розміщення військ в Україні. WSJ дізнався деталі
Велика Британія і Франція розробляють план з розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні. Такий сценарій можливий, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.
При цьому, як зазначає видання, європейська пропозиція залежить від того, чи вдасться переконати президента США Дональда Трампа погодитися на "обмежену військову роль США" (британські офіційні особи називають її "підтримкою", - ред.), щоб захистити європейські війська в Україні в разі, якщо їм загрожуватиме небезпека, і утримати Росію від порушення будь-якої угоди про припинення вогню.
Чиновники, з якими спілкувалися журналісти Wall Street Journal, висловили думку, що без допомоги Трампа на європейський план з відправки європейських військ в Україну чекає "тернистий шлях".
"Очікується, що Стармер обговорить розроблюваний план із Трампом у четвер, але навряд чи поки що звернеться з конкретним запитом про американську допомогу", - заявили європейські чиновники на умовах анонімності.
Зісвого боку, Макрон, який зустрінеться з Трампом у понеділок, 24 лютого, "викладе ширші погляди союзників на війну".
План Європи щодо розміщення військ в Україні
Як дізналося видання, сам сценарій із розміщення європейських військ в Україні передбачає роль США як "опори", при цьому американські військові не будуть розміщені на території країни .
Водночас передбачається, що США можуть розмістити в сусідніх країнах системи ППО, дія яких охоплює територію України, і одночасно надати європейцям інші комплекси повітряного захисту.
Зокрема, американськісили ППО, які базуватимуться за межами України, можуть бути приведені в готовність на випадок, якщо європейські війська опиняться в небезпеці.
При цьому, чиновники, з якими поспілкувалися журналісти, не приховують, що без підтримки Трампа європейський план з відправки військових в Україну зіткнеться з труднощами.
Головний виклик для Європи в питанні можливого розміщення військ в Україні
Водночас, як пише Wall Street Journal, Європа може зіткнутися з "головним викликом", яким може стати прагнення Трампа зміцнити зв'язки з Росією.
Відправлення європейських військ в Україну
Як повідомлялося раніше, Європа може відправити в Україну від 25 до 30 тисяч солдатів у рамках потенційної угоди про припинення вогню.
При цьому США виступають проти того, щоб 5-та стаття НАТО поширювалася на європейських військових, яких можуть відправити в Україну після завершення війни.
Крім того, вже відомо й те, що європейські війська не виконуватимуть місію "миротворців" в Україні, якщо їх буде направлено в країну в разі припинення вогню.
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