Забастовка в Минске: силовики разогнали людей у проходной одного из заводов

У проходной Минского тракторного завода (МТЗ) ОМОН разгонял собравшихся людей. Среди протестующих были и работники МТЗ.

Об этом сообщает TUT.BY.

Работники, которых разогнали, накануне написали заявления на отпуска за свой счет, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

У МТЗ также были работники Минского моторного завода, которые пришли поддержать коллег, и другие неравнодушные люди.

Напомним, Александр Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу.

Ранее он в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами.

Отметим, в ходе визита на Минский завод колесных тягачей Лукашенко в очередной раз заявил, что новых выборов президента не будет.

В от же время он выразил готовность поделиться президентскими полномочиями после изменения конституции Беларуси.