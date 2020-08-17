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Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями

Минск, Понедельник 17 августа 2020 11:32
Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что ведется работа над изменением конституции

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко готов поделиться президентскими полномочиями. Однако для этого есть несколько условий.

Об этом он заявил на Минском заводе колесных тягачей, передает БЕЛТА.

По его словам, на сегодня ведется работа над изменением конституции Беларуси. Поправки предусматривают перераспределение властных полномочий.

"Нельзя эту конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

Напомним, на этой же встрече с работниками МКЗТ Лукашенко исключил проведение новых выборов в Беларуси и заявил, что других выборов не будет, "пока меня не убьете".

При этом представители местной оппозиции уже заявили, что готовы к диалогу с Лукашенко о передаче власти с гарантиями неприкосновенности.

Кроме того, сегодня главная конкурентка действующего президента на выборах Светлана Тихановская выступила с заявлением о готовности стать национальным лидером.

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