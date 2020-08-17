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Лукашенко снова исключил новые выборы в Беларуси

Минск, Понедельник 17 августа 2020 11:23
Лукашенко снова исключил новые выборы в Беларуси
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко считает, что смена власти разрушит экономику страны

Белорусский президент Александр Лукашенко в очередной раз исключил возможность проведения новых выборов в Беларуси. По его словам, он ничего не будет делать под давлением.

Об этом он заявил на Минском заводе колесных тягачей, передает БЕЛТА.

Сообщается, что сегодня Лукашенко прибыл на этот завод, который тоже присоединился к общенациональной забастовке.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (выборов, - ред. БЕЛТА) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", - заявил Лукашенко.

При этом местные СМИ распространяют видео выступления Лукашенко, на котором бастующие работники завода кричат действующему президенту "Уходи".

Напомним, ранее Лукашенко отреагировал на забастовки и заявил, что 150-200 человек на предприятии "погоду" не делают; он также заявил, что "плохой президент" держал лишнюю численность на заводах, чтобы у всех была работа.

Отметим, сегодня в Беларуси проходит общенациональная забастовка, рабочие коллективы крупных предприятий требуют отставки Александра Лукашенко и проведения новых честных выборов.

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