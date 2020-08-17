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Лукашенко о протестах: если пойдете ломить - ответите

Минск, Понедельник 17 августа 2020 13:59
Лукашенко о протестах: если пойдете ломить - ответите
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Лукашенко заявил, что силовики будут отвечать на провокации

Белорусский президент Александр Лукашенко в ходе общенациональной забастовки в Беларуси пригрозил участникам протестов силовыми мерами. По его словам, власти больше не будут уговаривать протестующих.

Об этом он заявил в ходе визита на Минский автомобильный завод, который объявил забастовку, передает БЕЛТА.

В своем выступлении Лукашенко опроверг информацию о недвижимости и денежных средствах, которые ему принадлежат.

"Сегодня надо думать не айфоном-телефоном, а мозгами. Думайте! Вы передайте всем, что никто никого уговаривать не будет. Все. Наступил тот рубеж, что, если вы его переступите - господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить - ответите. Вот вам мужской разговор", - заявил Лукашенко.

Он также добавил, что силовики будут отвечать на провокации.

"Если у кого-то есть дети, возьмите голову в руки и поймите, что никогда военный человек вам не простит, когда вы его бьете в спину на автомобиле. Я просил до этих событий: не провоцируйте их. Они будут защищать свои семьи, на которые сегодня идет давление через социальные сети", - отметил Лукашенко.

Напомним, ранее в ходе визита на Минский завод колесных тягачей Лукашенко в очередной раз заявил, что новых выборов президента не будет.

В от же время он выразил готовность поделиться президентскими полномочиями после изменения конституции Беларуси.

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