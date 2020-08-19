Страйк в Мінську: силовики розігнали людей біля прохідної одного з заводів

Це сталося біля Мінського тракторного заводу
Біля прохідної Мінського тракторного заводу (МТЗ) ОМОН розганяв присутніх людей. Серед протестуючих були і працівники МТЗ.
Про це повідомляє TUT.BY.
Працівники, яких розігнали, напередодні написали заяви на відпустки за свій рахунок, а сьогодні не змогли потрапити на територію підприємства через заблоковані пропуски.
У МТЗ також були працівники Мінського моторного заводу, які прийшли підтримати колег, і інші небайдужі люди.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко нагородив силовиків медалями за бездоганну службу.
Раніше він в ході загальнонаціонального страйку в Білорусі пригрозив учасникам протестів силовими заходами.
Зазначимо, в ході візиту на Мінський завод колісних тягачів Лукашенко черговий раз заявив, що нових виборів президента не буде.
У від же час він висловив готовність поділитися президентськими повноваженнями після зміни конституції Білорусі.