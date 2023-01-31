Захисник збірної України завершив перехід у чемпіонат Англії
Англійський "Борнмут" оформив трансфер центрбека Іллі Забарного з київського "Динамо". Угоду закрили в останній день зимового вікна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
20-річний українець поповнив лави "вишень". Він став п'ятим українцем у чемпіонаті Англії після Зінченка ("Арсенал"), Миколенка ("Евертон"), Ярмолюка ("Брентфорд") і Мудрика ("Челсі").
Забарний уклав із "Борнмутом" контракт на 5,5 років. Орієнтовна вартість трансферу – 25 млн фунтів. Київське "Динамо" матиме відсоток від наступного продажу свого вихованця плюс бонусні виплати. Найімовірніше, представник АПЛ виплатить відступні трьома траншами.
На професіональному рівні Забарний почав грати в сезоні 2020/21. Оборонець із тих пір провів 84 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Восени 2020-го центрбек дебютував у збірній України. У лавах національної команди зіграв 24 матчі.
"Борнмут" іде на 18-й сходинці в Прем'єр-лізі. "Вишні" набрали 17 очок за 20 матчів сезону. Стільки ж пунктів у "Вулверхемптона", який на рятівній 17-й позиції. Найближчий матч чемпіонату Англії "Борнмут" проведе проти "Брайтона" на виїзді 4 лютого.
Welcome, Illia— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 31, 2023
We're delighted to complete the signing of Illia Zabarnyi from Dynamo Kyiv
Signed, sealed, delivered pic.twitter.com/KffmWhKONg— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) January 31, 2023
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.