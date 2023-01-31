Захисник збірної України завершив перехід у чемпіонат Англії

Англійський "Борнмут" оформив трансфер центрбека Іллі Забарного з київського "Динамо". Угоду закрили в останній день зимового вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

20-річний українець поповнив лави "вишень". Він став п'ятим українцем у чемпіонаті Англії після Зінченка ("Арсенал"), Миколенка ("Евертон"), Ярмолюка ("Брентфорд") і Мудрика ("Челсі").

Забарний уклав із "Борнмутом" контракт на 5,5 років. Орієнтовна вартість трансферу – 25 млн фунтів. Київське "Динамо" матиме відсоток від наступного продажу свого вихованця плюс бонусні виплати. Найімовірніше, представник АПЛ виплатить відступні трьома траншами.

На професіональному рівні Забарний почав грати в сезоні 2020/21. Оборонець із тих пір провів 84 поєдинки в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Восени 2020-го центрбек дебютував у збірній України. У лавах національної команди зіграв 24 матчі.

"Борнмут" іде на 18-й сходинці в Прем'єр-лізі. "Вишні" набрали 17 очок за 20 матчів сезону. Стільки ж пунктів у "Вулверхемптона", який на рятівній 17-й позиції. Найближчий матч чемпіонату Англії "Борнмут" проведе проти "Брайтона" на виїзді 4 лютого.