Забарний емоційно попрощався з "Борнмутом": що сказав українець

Як Забарний попрощався з "Борнмутом"

У своєму зверненні Ілля не приховував емоцій, назвавши час, проведений в "Борнмуті", "подорожжю, яка змінила його". Він особливо наголосив на людських стосунках, які цінує найбільше.



"Це була подорож, яка змінила мене, шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості. Я зустрів неймовірно щирих, чудових людей. Людей, які стали більшим, ніж просто команда. Ми пройшли цю дорогу разом, і це є найбільшою цінністю", - написав 22-річний українець.



Він заявив, що "глибоко вдячний усім, хто був поруч і в найяскравіші, і в найтемніші моменти".



"Це не просто досвід. Це історія. Це спогад. І я радий, що мав честь пройти її з вами. Я вдячний усім, хто був поруч: за вашу віру, за вашу підтримку, за вашу чесність, за вашу дружбу, за ваш професіоналізм", - додав футболіст.



Особливу подяку Забарний висловив керівництву клубу за "підтримку, довіру та можливість рости", а також "створення умов, у яких команда могла працювати, розвиватися та досягати результатів".



Усьому персоналу, чиє "тепло робило кожен день кращим та світлішим", Ілля подякував за "неймовірну доброту, турботу та повагу в будь-якій ситуації".



А вболівальникам захисник висловив респект за "любов і вашу непохитну підтримку, як на полі, так і за його межами".



"Ваші голоси, ваша енергія і пісня, яку ви створили і співали для мене, залишаться зі мною назавжди", - сказав Ілля.



"І хоча ця глава добігла кінця, мої побажання родині "Борнмута" не мають меж. Нехай буде успіх у всьому, за що ви беретеся. Нехай буде любов у вашому серці, ясність у ваших думках і вогонь у ваших очах", - підсумував він.

Що відомо про перехід Забарного в ПСЖ

Перехід Забарного до ПСЖ став однією з головних трансферних подій літа. За інформацією французьких видань, сума угоди склала близько 67 млн євро, включно з бонусами. Це зробило 22-річного українця найдорожчим захисником в історії українського футболу, а також одним із найдорожчих центрбеків у світі.



За даними джерел, Ілля підписав з парижанами контракт на 5 років, а його зарплата в першому сезоні складе 4,5 млн євро. Його колишній клуб, київське "Динамо", також отримає бонус за перехід свого вихованця.

Перше тренування у складі ПСЖ та майбутній дебют

Забарний вже приєднався до своєї нової команди та вирушив до італійського міста Удіне, де у середу, 14 серпня, ПСЖ зіграє з англійським "Тоттенгемом" у матчі за Суперкубок УЄФА.

Попри те, що українець присутній у заявці на поїздку, він, за інформацією французьких ЗМІ, ще не готовий до офіційних матчів. Однак вболівальники зможуть вперше побачити його у формі паризького клубу вже сьогодні, 12 серпня, під час відкритого тренування команди. Це стане першим знайомством Забарного з новими партнерами під керівництвом тренера Луїса Енріке.