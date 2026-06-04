З'явилося відео з палаючим корветом "Бойкий" після атаки під Петербургом
Ураження російського корвета "Бойкий" послаблює морський потенціал РФ на Балтиці та демонструє здатність України завдавати точних ударів на великій відстані. У мережі вже з'явилося відео з наслідками атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем та Telegram-канал "Досьє Шпіона".
Деталі ураження російського корабля
Оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили корвет "Бойкий" 3 червня 2026 року.
На момент атаки судно перебувало у сухому доці імені Велещинського в Кронштадті (Санкт-Петербург).
Відстань від України до місця удару становить близько 1100 кілометрів.
З лютого 2026 року корабель стояв на плановому ремонті. Згодом у мережі оприлюднили відео, на якому зафіксовано наслідки успішного удару по корвету, що входить до складу 128-ї бригади надводних кораблів Балтійського флоту РФ.
Чому корвет "Бойкий" важливий для РФ
Як зазначили в СБС, "Бойкий" - це сучасний бойовий корабель Балтійського флоту Росії, збудований у 2011 році та прийнятий на озброєння у 2013-му. Він належить до проєкту 20380 і виступає носієм керованого ракетного озброєння.
Російські військові активно залучали судно для дій поблизу кордонів країн НАТО.
Крім того, цей корвет виконував завдання із супроводу танкерів тіньового нафтового флоту Росії.
Удари по об'єктах у Кронштадті
Нагадаємо, у середу зранку, 3 червня, Сили оборони України здійснили масштабну атаку на військові об'єкти РФ у Ленінградській області. Тоді Україна ударила по кораблях у місті-фортеці поблизу Петербурга, атакувавши порт Кронштадт у день відкриття Санкт-Петербурзького міжнародного економічного форуму.
Як повідомили в Генштабі ЗСУ та керівництві Сил безпілотних систем, під ударом опинилися кораблі та портова інфраструктура загарбників.
Пізніше супутникові знімки зафіксували точне влучання безпілотників СБС на відстані близько 1100 кілометрів від українського кордону.
На кадрах чітко видно, як виглядає корвет "Бойкий" після атаки дронів, який стояв на ремонті у сухому доці та супроводжував нафтові танкери росіян. Судно отримало ушкодження лівого борту, а російські служби намагалися ліквідувати пожежу за допомогою брандспойтів.