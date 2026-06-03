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Приліт підтверджено: як виглядає корвет "Бойкий" після атаки дронів СБС (фото)

23:10 03.06.2026 Ср
2 хв
Дрони пролетіли до ворожого судна понад 1000 км
aimg Валерій Ульяненко
Приліт підтверджено: як виглядає корвет "Бойкий" після атаки дронів СБС (фото) Фото: російський корвет "Бойкий" (wikimedia)
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В середу, 3 червня, оператори 1-го окремого центру СБС уразили російський корвет "Бойкий" у сухому доці в Кронштадті. Супутникові знімки підтвердили влучання по ворожому судну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "КіберБорошно".

На супутникових знімках видно, що судно димить і росіяни намагаються його погасити з кількох брандспойтів.

"Бойкий" відомий тим, що супроводжував танкери "тіньового флоту" країни-агресорки і перебував у Кронштадті на ремонті.

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Відстань від України до російського корвета становить близько 1100 кілометрів.

Приліт підтверджено: як виглядає корвет &quot;Бойкий&quot; після атаки дронів СБС (фото)Фото: наслідки удару по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Приліт підтверджено: як виглядає корвет &quot;Бойкий&quot; після атаки дронів СБС (фото)

Фото: наслідки удару по корвету "Бойкий" (t.me/kiber_boroshno)

Що відомо про російський корвет

Корвет "Бойкий" проєкту 20380 було збудовано у 2011 році, а до складу Балтійського флоту РФ його прийняли у 2013 році.

Судно є носієм керованого ракетного озброєння та активною бойовою одиницею, яку окупанти залучали до операцій поблизу кордонів країн НАТО.

У Силах безпілотних систем наголошували, що удар по корвету суттєво послаблює морський потенціал країни-агресорки у Балтійському регіоні.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні українські безпілотники атакували Москву. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомляв про нібито збиття дронів та роботу екстрених служб у місцях падіння уламків.

Водночас президент України Володимир Зеленський підтвердив удари по Кронштадту та Тамбову. За його словами, усі три об’єкти мають стосунок до фінансування або забезпечення військової машини РФ.

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