Україна ударила по кораблях у місті-фортеці поблизу Петербурга (відео влучання)

Сили оборони України уразили кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт у Ленінградській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ та командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді .

Спочатку про атаку повідомив співвласник та головний конструктор Fire Point Денис Штільєрман.

Він зазначив, що сьогодні розпочинає свою роботу Санкт-Петербурзький міжнародний економічний форум.

"Ми дуже хотіли організувати для гостей екскурсію на крейсер "Москва", але, на жаль, не змогли його привезти. Тому довелося топити два інших кораблі прямо на місці проведення заходу. Сподіваюся, всі гості ПМІЕФ-2026 будуть дихати повними легенями та насолоджуватися краєвидами", - написав він у соцмережі Х.

Сьогодні починає свою роботу Петербурзький міжнародний економічний форум. Це найбільший і найважливіший захід для Росії, де щороку виступає Путін із промовою про те, як Росія всіх перемагає і стає потужнішою. Цього року на форум приїхав і Родні Мімс Кук-молодший, голова Комісії з… pic.twitter.com/CIEmgH9JMc — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) June 3, 2026

Згодом ураження російських кораблів підтвердив Генштаб ЗСУ.

"За попередньою інформацією, уражено кораблі і об’єкти інфраструктури в порту Кронштадт. Масштаби завданих пошкоджень уточнюються", - йдеться у повідомленні.

"Мадяр" показав відео ураження російського корвета "Бойкий". Судно стояло в сухому доку на території військово-морської бази "Кронштадт" за 1100 км від України.

Кронштадтський морський завод, атакований українськими дронами, - один із найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні. Він має 21 резервуар для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Подолавши близько 1100 км, безпілотники влучили по території резервуарного парку, де зафіксовано щонайменше чотири окремі великі осередки пожежі.

Крім того, у Кронштадті було завдано удару по місцю стоянки військових кораблів. Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих противнику збитків.

Фото: ASTRA